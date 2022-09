Urzędy będą musiały zmniejszyć zużycie prądu. Kto się nie dostosuje, może ponieść konsekwencje

Premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji mówił o konieczności oszczędzania energii w obiektach administracji publicznej. - Administracja rządowa, ale także administracja samorządowa będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 procent już od najbliższego czasu, nie od 1 stycznia (2023 roku - red.), tylko chcemy, żeby to było od 1 października - zapowiedział szef rządu.

Szef rządu był dopytywany, czy instytucjom bądź samorządom będą groziły kary za brak zmniejszenia zużycia. - Chcemy w odniesieniu do wszystkich instytucji administracji publicznej, ale przede wszystkim państwowej, czyli tej części administracji państwowej, nad którą my mamy piecze, egzekwować to na zasadzie i konsekwencji personalnych i konsekwencji budżetowych. W odniesieniu do samorządów te rozwiązania zostaną zaproponowane - odpowiedział premier Morawiecki.