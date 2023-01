Nowy rekord na polskim rynku. "Wykorzystujemy ułamek potencjału"

czytaj dalej

Adam Glapiński powiedział kiedyś na konferencji, że nie potrzebujemy tych środków. To bzdura kompletna - komentował na antenie TVN24 BiS ekonomista Marek Zuber, odnosząc się do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W czwartek prezes NBP po raz kolejny odniósł się do tej kwestii. - Każdy eurocent, który wpłynie do Polski, witamy z radością, ale to jest niewielki wpływ - stwierdził.