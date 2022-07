"Pan premier po raz kolejny opowiada bujdy". Opozycja o słowach premiera w sprawie węgla

Premier zapewnia, że węgla zimą nie zabraknie, a na rynku ma wystąpić nawet nadpodaż i nadprodukcja tego surowca. Zapowiedział też, że zwiększone zostanie wydobycie w kraju. "To kolejne kłamstwo" i "bujdy" - komentują w rozmowie z TVN24 przedstawiciele opozycji. Przewodniczący klubu KO Borys Budka ocenił, że "chyba nikt nie uwierzy Morawieckiemu w to, że te puste zwały węgla, puste place, nagle się zapełnią".

"Tam nie ma węgla, który można byłoby tu i teraz wydobyć"

Do słów szefa polskiego rządu odnieśli się przedstawiciele opozycji. - Dwadzieścia lat mojej pracy byłam związana z górnictwem. O problemach tej branży wiem bardzo dużo. Uczestniczyłam w kilku restrukturyzacjach górnictwa, niestety one przyniosły to, co przyniosły. Co dzisiaj można byłoby zrobić? Raczej zwiększyć wydobycia na Śląsku, bez wielkich nakładów, się nie da. Tam nie ma węgla, który można byłoby tu i teraz wydobyć. Przy zwiększeniu czasu pracy, pracy w sobotę i niedzielę, 24 na 24, można zwiększyć wydobycie o 1,5 miliona ton w Polskiej Grupie Górniczej i to jest maksimum. Tych nakładów przez lata się nie robiło i teraz są efekty - oceniła wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.