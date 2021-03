Kolejna dziesięcioletnia gwarancja zatrudnienia dla pracowników górniczej spółki

10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz zapewnienie, że do czasu wejścia w życie nowego Układu zbiorowego pracy nie zmienią się warunki umów o pracę otrzymała załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zarząd JSW podpisał w tej sprawie porozumienie ze związkowcami. W połowie tego roku miały wygasnąć 10-letnie zobowiązania, udzielone załodze spółki przy okazji jej giełdowego debiutu.

Przedłużenie gwarancji pracowniczych postulowały działające w JSW związki zawodowe, które kilka dni temu powołały komitet protestacyjno-strajkowy i zagroziły sporem zbiorowym w przypadku niepodpisania stosownego porozumienia. We wtorek zarząd JSW zdecydował o przedłużeniu gwarancji o kolejne 10 lat, a w środę zawarto stosowne porozumienie z reprezentatywnymi związkami.

Gwarancja przedłużona

"Porozumienie zakłada gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia porozumienia. Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu zachowania aktualnych miejsc pracy i rozwoju spółki" - poinformowała w środowym komunikacie jastrzębska firma.

Strony postanowiły, że porozumienie będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW SA, zaś "do tego czasu warunki umów o pracę pracowników zakładów JSW nie ulegną zmianom i nie będą podlegać wypowiedzeniom".

Załoga JSW liczy obecnie 22 tys. 236 pracowników. O decyzji zarządu górnicy dowiedzieli się we wtorek ze skierowanych do nich smsów oraz informacji zamieszczonej w portalu pracownika. Wcześniej, 23 marca, zamiar przedłużenie gwarancji zatrudnienia prezes spółki Barbara Piontek ogłosiła w liście do załogi JSW.