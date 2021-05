Sasin: w przyszłości chcemy podjąć dyskusję nad konsolidacją spółek energetycznych

"Państwo też może być patriotyczne gospodarczo"

Sasin podczas dyskusji o patriotyzmie gospodarczym i o tym, jak plany inwestycyjne Spółek Skarbu Państwa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego powiedział, że "każdy obywatel może wybierać polskie produkty i być patriotą, ale państwo też może być patriotyczne gospodarczo, po to żeby wzmacniać polską obecność w gospodarce".

Według wiceprezes PZU Małgorzaty Sadurskiej, patriotyzm gospodarczy to m.in. rozwój działalności w Polsce, płacenie podatków. - Spółki Skarbu Państwa cechuje to, że prowadzą efektywnie biznes z korzyścią dla akcjonariuszy, ale i pośrednio z korzyścią dla wszystkich obywateli - stwierdziła Sadurska. Przypomniała, że większość podatku CIT, który trafia do kasy państwa, jest płacone przez największe spółki Skarbu Państwa.

Z kolei prezes Taurona Paweł Strączyński przypomniał szacunki, z których wynika, że do 2050 r. potrzeba ok. 200 mld euro na transformację energetyczną. - Stoimy przed szansą wykreowania silnych podmiotów poprzez kierowanie tego strumienia do producentów polskich - stwierdził. Wskazał tu np. sektor budowy turbin wiatrowych jako potencjalne pole do ekspansji.