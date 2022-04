Polska elektrownia znów na szczycie niechlubnego rankingu. "Katastrofalny udział w emisjach"

Energetyka. Bełchatów na szycie rankingu emitentów

"Emisje z elektrowni węglowych w UE wzrosły po raz pierwszy od 2015 r. I stanowiły 31 proc. wszystkich emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji. W obliczu wojny na Ukrainie, która zmusza rządy do rozważenia ograniczenia importu rosyjskiego gazu, dane dotyczące emisji wskazują na to, że węgiel nadal stanowi poważne zagrożenie dla klimatu. Ostatnie analizy pokazały, że Unia Europejska jest w stanie zaprzestać importu gazu z Rosji do 2025 roku nie opóźniając zakończenia produkcji energii z węgla, dzięki czemu cele klimatyczne pozostaną w zasięgu ręki" - czytamy w raporcie.