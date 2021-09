Wielka wymiana liczników. Duża spółka energetyczna zamontuje pół miliona nowych urządzeń

Energa Operator (EOP) zamontuje kolejne liczniki zdalnego odczytu. Spółka podpisała umowy na zakup blisko 500 tysięcy urządzeń. Ich montaż ma się rozpocząć w 2022 roku.

Nowe układy pomiarowe dostarczą firmy: Apator i Sagemcom. Łączna liczba zakontraktowanych w ramach najnowszych umów urządzeń to blisko 471 tys. liczników i 25 tys. modemów komunikacji zastępczej.

Energa podała, że ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta przeszło 1,4 mln odbiorców. Z informacji przekazanych przez wiceprezesa zarządu Energa Operator Krzysztofa Bortkiewicza wynika, że to blisko połowa odbiorców przyłączonych do sieci EOP. Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom wkrótce ich liczba wzrośnie do niemal 2 mln.

- W najbliższych latach planujemy zamontować inteligentne urządzenia pomiarowe u wszystkich naszych klientów - zapewnił Bortkiewicz, cytowany w komunikacie. Jak dodał, "zdalne opomiarowanie stanowi integralny element inteligentnych sieci energetycznych. Jest również ważnym filarem transformacji energetycznej, bez którego wprowadzanie nowych rozwiązań, związanych na przykład ze zwiększaniem elastyczności sieci, nie będzie w pełni możliwe".

Energa - wymiana liczników

Montaż urządzeń ma się rozpocząć w 2022 roku. Jak wyjaśniono, są to liczniki dwukierunkowe, przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE. Posiadają one szereg funkcjonalności: przesyłają dane za pomocą linii energetycznej (PLC), jak również - w przypadku wyposażenia w modem komunikacji zastępczej - przy wykorzystaniu sieci GSM.

Inteligentne liczniki, poza zdalnym pomiarem w czasie rzeczywistym, eliminującym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii. Odbiorcy mogą przeprowadzić szczegółową analizę poboru energii w wybranych okresach: dzień, miesiąc lub rok, a także przeprowadzić symulację kosztów dla poszczególnych grup taryfowych przy użyciu cen wybranego sprzedawcy.

Ustawa licznikowa

Na początku lipca weszła w życie tak zwana ustawa licznikowa, która zawiera m.in. harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu, czyli tak zwanych inteligentnych liczników.

Do końca 2023 roku ma je mieć co najmniej 15 procent odbiorców danego OSD, dwa lata później – 35 procent, na koniec 2027 roku wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 procent, a do końca 2028 roku – co najmniej 80 procent.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w odpowiedzi wysłanej wcześniej TVN24 Biznes wskazywało, że "mając na uwadze, że obecnie liczba klientów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wynosi ponad 17,9 mln, to można założyć, że w 2028 r. ponad 14 mln odbiorców będzie wyposażona w licznik zdalnego odczytu (LZO)".

PTPiREE jest stowarzyszeniem zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej. Członkami stowarzyszenia są m.in. firmy Enea, Energa, innogy, PGE oraz Tauron.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes