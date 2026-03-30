Zmiany w zarządzie energetycznego giganta

Ostrołęka C. Energa oskarża ich o potężne straty, mimo to wciąż nadzorują państwowe spółki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Zarząd spółki Energa SA (...) informuje, że w dniu 30 marca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o: powierzeniu, w miejsce dotychczasowej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, od 1 kwietnia 2026 roku Pani Magdalenie Kamińskiej funkcji Prezesa Zarządu Energa S.A. VIII Kadencji, powołaniu, od 1 kwietnia 2026 roku, Pana Przemysława Janiaka w skład Zarządu Spółki VIII kadencji i powierzeniu funkcji Wiceprezesa Zarządu" - przekazała Energa.

Rada Nadzorcza Energi SA podjęła w dniu 30 marca 2026 roku decyzję co do składu Zarządu spółki VIII kadencji. Pani Magdalena Kamińska została powołana od 1 kwietnia na funkcję prezesa Zarządu Energi SA VIII kadencji. Nowym… pic.twitter.com/AqYEHLoGDC — Grupa Energa (@EnergaSA) March 30, 2026 Rozwiń

Przebieg kariery Magdaleny Kamińskiej

Jak wyjaśniono, "Magdalena Kamińska od 4 lutego 2025 roku pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. finansowych, a od 12 listopada tego samego roku – p.o. prezesa Zarządu spółki. Wcześniej, od lipca 2024 roku, była wiceprezesem Zarządu Energi Wytwarzania". Zaznaczono, że obecnie jest ona także członkiem Rady Nadzorczej w spółce Baltic Service Offshore Solutions (podmiot z Grupy Energa) oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Magdalena Kamińska nową prezeską Energi Źródło: Adam Warżwa/PAP

"Karierę zawodową rozpoczynała w 2007 roku w międzynarodowych firmach audytorskich - najpierw EY, a następnie Deloitte. Z Grupą Energa związana od 2011 roku, gdzie m.in. zarządzała obszarem finansów pełniąc funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów" - czytamy.

O Przemysławie Janiaku

Z kolei Przemysław Janiak współpracował z Grupą Energa w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową od 2020 roku. Zawodową karierę rozpoczął natomiast w 2010 roku w międzynarodowej firmie doradczej EY, realizując projekty dla kluczowych podmiotów z branży energetycznej.

Natomiast z Grupą Kapitałową ORLEN związany jest od 2016 roku, w której w ramach segmentu energetyki odpowiadał za obszar strategicznych analiz inwestycyjnych i rynkowych oraz rynek mocy. Był zaangażowany w realizację inwestycji w bloki gazowo-parowe, morskie farmy wiatrowe, elektrociepłownie przemysłowe, farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii.

Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych Źródło: energa.pl

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna ma obecnie 200 tys. km, obejmując mniej więcej 1/4 kraju i zasilając około 3,4 miliona klientów. Od 2020 r. Grupa Energa należy do Grupy Orlen.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżwa/PAP