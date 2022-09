Zagrożone dostawy węgla do polskich spółek. Enea otrzymała pisma

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki lekceważył ostrzeżenia, realizował politykę Putina. To ewidentnie dzisiaj wychodzi - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień '80" w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny, odnosząc się do sytuacji w polskiej energetyce. Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii, mówiła, iż "to, że dopuściliśmy, że tyle węgla się spala w polskich domach, a na końcu okazuje się, że to węgiel rosyjski, to jest skandal".