Zmiany w radzie nadzorczej Enei. To może być początek trzęsienia ziemi

Najpierw zarząd Enei poinformował o wpłynięciu do spółki w poniedziałek oświadczenia ministra aktywów państwowych Borysa Budki, z tego samego dnia, o skorzystaniu przez szefa MAP z uprawnienia do odwołania członka rady nadzorczej Enea S.A. na podstawie § 24 ust. 1 statutu spółki. Jak czytamy w statucie, Skarb Państwa ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki.