Zmiany w emeryturach w sejmowej zamrażarce. Rzecznik rządu wyjaśnia

Projekty ustaw o emeryturach stażowych czekają na procedowanie w Sejmie. Umówiliśmy się ze stroną związkową, że przedstawi alternatywne warianty kosztowe do projektu, który aktualnie jest w Sejmie i wtedy będziemy dyskutować, czy jakakolwiek formuła tego typu rozwiązania jest możliwa - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Dzisiaj umówiliśmy się ze stroną związkową, że ponownie przedstawi możliwe warianty kosztowe, być może alternatywne do projektu, który aktualnie jest w Sejmie i wtedy będziemy dyskutować, czy jakakolwiek formuła tego typu rozwiązania w zakresie emerytury stażowej jest możliwa - przekazał Mueller. - Nie przesądzam w żadną stronę rozstrzygnięcia w tym obszarze - dodał rzecznik rządu.

Emerytury stażowe - dwa projekty w Sejmie

Przewiduje on, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Emerytura stażowa przysługiwałaby, pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Aby zwiększyć swoją emeryturę, ubezpieczony mógłby kontynuować pracę zarobkową również po osiągnięciu wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Projekt trafił do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.