Duży zwrot z ZUS do budżetu. "Oddaliśmy pieniądze do dyspozycji ministrowi finansów"

Dodała, że kondycja była na tyle dobra, że możliwe było oddanie prawie 5,5 mld zł dotacji z budżetu państwa. - Oddaliśmy te pieniądze do dyspozycji ministrowi finansów, do innych celów społecznych - powiedziała Uścińska.

"System emerytalny jest bardziej odporny na kryzysy"

Szefowa ZUS zaznaczyła, że dobra kondycja FUS jest wynikiem zarówno wcześniejszych reform, jak i dobrej sytuacji gospodarczej. - Mówimy cały czas o wzroście kosztów utrzymania, o wysokiej inflacji , ale jednak te ogromne transfery, które dokonały się w okresie pandemii pozwoliły przetrwać wielu przedsiębiorcom, wielu firmom. Również my widzimy wyniki naszych działań w sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za ubiegły rok. To bardzo ważne, że składki w tak dużym stopniu pokrywają wydatki na świadczenia - powiedziała.

Pytana o to, czy wizja bankructwa systemu emerytur jest mitem odpowiedziała, że "to są zupełnie nieoparte na żadnych rzeczowych argumentach hasła".

Prognozy ZUS

ZUS jest ustawowo obowiązany do opracowywania prognoz aktuarialnych. Corocznie opracowuje prognozy średniookresowe FUS i Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), a co trzy lata prognozę długookresową funduszu emerytalnego. Prognozy te pozwalają analizować wpływ koniunktury na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych oraz skalę przyszłych potrzeb finansowania deficytu funduszy ze źródeł pozaskładkowych. W prognozach wykorzystuje się założenia makroekonomiczne oraz prognozę demograficzną Ministerstwa Finansów.

- W wariancie podstawowym deficyt roczny funduszu emerytalnego wyrażony w procencie PKB (produktu krajowego brutto - red.) rośnie z poziomu 2,2 procent w 2023 roku do 2,9 procent w latach 2025-2030, po czym maleje do poziomu 0,7 procent w 2080 roku. Również wydolność funduszu, czyli stopień pokrycia wydatków ze składek, spadnie z 71 procent w 2023 roku do 65 procent w latach 2026-2029, a następnie wzrośnie do 88 procent w 2080 roku. Pogłębianie się deficytu w pierwszych latach prognozy wynika z pobierania emerytur przez osoby z wyżu demograficznego lat powojennych - wyjaśniała Polskiej Agencji Prasowej szefowa ZUS.