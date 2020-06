Podwyżki dla tysięcy emerytów. Rząd przyjął projekt

Podwyżka świadczenia

Senacki projekt

Do decyzji rządu i wypowiedzi premiera odnieśli się we wtorek senatorowie KO Marek Borowski i Magdalena Kochan oraz senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Borowski przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku skierowany został do Sejmu projekt ustawy, który rozwiązywał kwestię osób z rocznika 1953. - Rząd w Senacie wypowiedział się o tym projekcie pozytywnie - podkreślił. Borowski zaznaczył, że od momentu przekazania do Sejmu projektu do dziś w tej sprawie panuje cisza. - Od grudnia do dzisiaj nic się w Sejmie z tym projektem nie działo - powiedział i zaprezentował trzy monity, które wysyłał do marszałek Sejmu Elżbiety Witek w styczniu, w marcu i w kwietniu, wzywające do tego, by Sejm zajął się tym projektem. - Nikt się tym projektem nie zajął. Pani marszałek nie zawsze raczyła mi odpowiedzieć - dodał senator Borowski. - Pan premier Morawiecki przyzwyczaił nas do tego, że oszczędnie gospodaruje prawdą, a mówiąc wprost - że często kłamie, że uprawia bufonadę, że zmyśla i jak się okazuje - nie ma granic, cudze działania potrafi również bez problemów sobie przypisać - podkreślał. - Idą wybory i pan premier przypomniał sobie o emerytkach - stwierdził senator KO.