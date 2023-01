Dzisiejsi 30-latkowie bez szans na utrzymanie się z emerytury. Niepokojące prognozy

Niż demograficzny robi swoje - obecnie na tysiąc osób w wieku produkcyjnym przypada 390 emerytów. Za 30 lat roku będzie ich ponad dwa razy więcej. Oznacza to, że dzisiejsi 30-latkowie nie będą mieli szans na utrzymanie się z emerytury, bo będzie ona bardzo niska. Za to dziura w ZUS-ie coraz większa. Materiał z programu "Polska i Świat".

Podobno dopiero na emeryturze zaczyna się prawdziwe życie. W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie coś o tym wiedzą. Pan Marek pracował przez 42 lata. To, co przelewa co miesiąc ZUS, nie powala, ale wystarcza na godne życie i spełnianie marzeń.

Życie na emeryturze

- Począwszy od śpiewania - rzuciłem się w wir właśnie śpiewu, kółko teatralne, ping pong, bo niestety na ukochaną siatkówkę kolana nie pozwalają - opowiadał Marek Kołkowski, emeryt z Warszawy.

Pani Emilia przez 41 lat była pielęgniarką, marzyła o emeryturze, choć liczyła się z tym, budżet domowy nieco się uszczupli.

- Bałam się tej emerytury ze względów finansowych, ale okazuje się, że nie jest wcale tak źle - przynajmniej na razie - stwierdziła Emilia Krzyżanowska, emerytka z Warszawy.

Niż demograficzny

Osoby, które niedługo przestaną pracować zawodowo o swoje świadczenia z ZUS-u mogą być spokojne, choć kryzys demograficzny daje o sobie znać i to co raz mocniej.

- Nie da się ukryć, że emerytów będzie w najbliższych latach przybywało. To będzie istotny element wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z naszych prognoz wynika, że wydatki będą rosły nie tylko z powodu waloryzacji, ale także z tego powodu, że będzie coraz więcej emerytów - powiedział Paweł Żebrowski, rzecznik centrali ZUS.

Obecnie na tysiąc osób w wieku produkcyjnym przypada 390 emerytów, w 2060 roku będzie to już ponad ośmiuset, 20 lat później 839 emerytów - wynika z najnowszej prognozy ZUS.

- ZUS nie zbankrutuje. ZUS jest zasilany z budżetu państwa - jak mu zabraknie pieniędzy, to do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych państwo dopłaci. W związku z tym ZUS i ten kto płaci emerytury mógłby zbankrutować, gdyby zbankrutowało państwo, a na to się nie zanosi - podkreślił ekonomista Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion.

Przy takim tempie starzenia się naszego społeczeństwa i szorujących po dnie statystykach urodzeń, system emerytalny będzie wystawiony już niedługo na największą w swojej historii próbę.

- W tej chwili mniej więcej 2,5 osoby pracuje na jednego emeryta. Za te kilkadziesiąt lat będzie to 1,25, czyli połowa tego i to będzie problem. Państwo będzie miało problem, bo będzie musiało więcej dopłacać. Jeżeli mamy przechodzić na emeryturę w bardzo niskim wieku, to mamy taki efekt - stwierdził Kuczyński.

Do pracy emerytów zachęca też ZUS. - Osoba, która osiągnie wiek emerytalny i pozostanie w miejscu pracy na jeden rok może zyskać nawet 15 procent do emerytury - wskazał Żebrowski.

Ekonomiści dla dzisiejszych 30-latków nie mają dobrych wiadomości.

- Myślę, że 30-latkowie nie powinni liczyć, że się utrzymają w przyszłości z emerytur, bo to już wiemy od dawna - od 20 lat liczba osób w wieku produkcyjnym drastycznie maleje w stosunku do liczby osób, które pobierają świadczenia - wyjaśniła dr Edyta Wojtyla z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

- W związku z tym trzeba próbować jakoś się zabezpieczać - samemu. Zatem musimy starać się nawet niewielkie kwoty, ale jak najdłużej i jak najwcześniej zaczynając, gdzieś lokować. Gdzie - to jest odrębny temat, ale (trzeba) mieć ten dodatkowy element zabezpieczenia - zaznaczył ekonomista Marek Zuber.

Dziura w FUS stale się powiększa, ale jak szacują eksperci prawdziwy kryzys czeka Polskę mniej więcej koło 2040 roku.

- Gdy pokolenie wyżu z początku lat 80. będzie przechodzić na emeryturę, to będziemy w czołówce krajów, które starzeją się najszybciej w Europie, a może nawet na świecie - powiedział prof. Paweł Strzelecki, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Dlatego nie wyjścia - o jesieni życia trzeba myśleć, kiedy jest się młodym.

