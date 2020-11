Więcej mundurowych z emerytalnymi przywilejami. Jest projekt ustawy

Jak czytamy w "GW" projekt zakłada, że mundurowi przyjęci do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., którzy mają co najmniej 25 lat służby, będą mogli do emerytury mundurowej zaliczyć okresy pracy w cywilu. Zmiany maja objąć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. "Na zmianie przepisów ma skorzystać ok. 9 tys. osób i będzie to kosztować państwo ok. 200 mln zł" - pisze "GW".