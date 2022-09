Minister Maląg: 14. emerytura też w przyszłym roku

Czternastka wraz z bieżącym świadczeniem

14. emerytura w 2023 roku?

- Cieszy nas, że około 80 proc. wypłat 14. emerytury wysyłane jest na konto bankowe. To pokazuje, w jaki sposób dążymy do automatyzacji i cyfryzacji usług. To pokazał nam też COVID, kiedy wprowadzane były różnorakie rozwiązania, aby sprawnie funkcjonowało państwo - wyjaśniła.

- Chcielibyśmy, aby 14. emerytura była wypłacona też w przyszłym roku. Chcemy zachować to, że jest to świadczenie jednorazowe, czyli podejmowana jest decyzja, czy i w którym momencie świadczenie będzie wypłacone – powiedziała.

Inflacja w Polsce

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w ubiegłym tygodniu, że Inflacja w sierpniu 2022 roku wyniosła 16,1 procent, licząc rok do roku. Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 15,4 procent rok do roku. Wzrost cen towarów i usług w lipcu br. wyniósł 15,6 proc. rok do roku, a w czerwcu ceny rosły w tempie 15,5 proc. rok do roku.