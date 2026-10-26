Z kraju Tyle w 2027 roku pójdzie na emerytury i renty. ZUS podał kwotę Oprac. Paulina Karpińska |

Pogłębia się kryzys demograficzny. W ciągu roku ubyło 150 tysięcy Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: DarSzach / Shutterstock.com

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ZUS przedstawił plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na 2027 r. Zakłada on 539 mld zł przychodów i 537,2 mld zł kosztów. Z planu wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne pozostaną głównym źródłem przychodów FUS. W 2027 r. mają wynieść 428,8 mld zł. To o 24,6 mld zł więcej niż w 2026 r.

Plan przewiduje również 91,7 mld zł dotacji z budżetu państwa oraz 15,4 mld zł wpłat z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), które wynikają z tzw. suwaka bezpieczeństwa.

Miliardy na emerytury i renty w 2027 roku

W 2027 r. na emerytury i renty przewidziano 471,3 mld zł. To niespełna 88 proc. wszystkich kosztów FUS. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów przekroczy 8,7 mln osób. Będzie o 113 tys. wyższa niż w 2026 r. Z kolei przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty wyniesie blisko 4530 zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

ZUS wyjaśnił, że na wzrost wydatków wpłyną:

waloryzacja świadczeń,

większa liczba świadczeniobiorców,

zmiana zasad wypłat renty wdowiej.

W prognozie przyjęto wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,96 proc. W 2027 r. wzrośnie również drugi składnik renty wdowiej - z 15 proc. do 25 proc. drugiego świadczenia.

Pozostałe wydatki. Na drugim miejscu zasiłki chorobowe

Na pozostałe świadczenia FUS zaplanowano 50,5 mld zł. Blisko połowę tej kwoty będą stanowić wypłaty zasiłków chorobowych.

FUS finansuje również działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2027 r. odpis na ten cel wyniesie 6,7 mld zł. Będzie stanowić 1,25 proc. wszystkich wydatków FUS. Jak zaznaczył Zakład, to najniższy udział odpisu w wydatkach funduszu w ostatnich kilkunastu latach.

Plan uwzględnia także blisko 5 mld zł na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz środki na działania prewencyjne. Na prewencję rentową, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą, przewidziano 436 mln zł. Na prewencję wypadkową ma być przeznaczonych 188 mln zł.

Składki pokryją blisko 80 procent wydatków

Prognozy wskazują, że sytuacja finansowa FUS w 2027 r. pozostanie stabilna. Według założeń Ministerstwa Finansów polska gospodarka wzrośnie o 3 proc., a inflacja wyniesie 2,8 proc. Zatrudnienie utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2026 r., natomiast przeciętne wynagrodzenie będzie wyższe o 5,9 proc.

Przychody ze składek mają się zwiększyć o 6,1 proc. w porównaniu z 2026 r. Wydatki na emerytury i renty wzrosną o 7,6 proc. Składki pokryją 79,8 proc. kosztów FUS.

ZUS podkreślił, że pozostałą część zabezpieczy przede wszystkim dotacja z budżetu państwa, co zagwarantuje terminową wypłatę świadczeń.