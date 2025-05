"Informacja o naszej emeryturze". Rząd przyjął projekt

czytaj dalej

Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu rekompensatami dla poszkodowanych weteranów - zapowiedział premier Donald Tusk. - Po powrocie do kraju otrzymują oczywiście rentę, kiedy nie są zdolni do służby, ale już odszkodowanie, inne środki do życia - to już bardzo długa droga sądowa, procesowanie się z instytucjami państwa, często kończące się niczym z punktu widzenia weterana - stwierdził premier.