Duże podwyżki dla emerytów i rencistów. Jest decyzja

Senat bez poprawek przyjął nowelę w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone przez prezydenta, to od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 złotych, zaś minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 złotego. Tak duża podwyżka ma związek z najwyższą od ponad dwóch dekad inflacją

Emerytura i renta - waloryzacja w 2023 roku

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.