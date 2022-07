"Szereg nieplanowanych wyłączeń w kilku elektrowniach w Polsce"

Krajowy system elektroenergetyczny ma coraz większe problemy. - W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do szeregu nieplanowanych wyłączeń czy ograniczeń produkcji w kilku elektrowniach w Polsce - powiedział na antenie TVN24 Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com. Jak zauważył, jeden z bloków elektrowni Jaworzno został "odstawiony od systemu z przyczyny braku paliwa".

- W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do szeregu nieplanowanych wyłączeń czy ograniczeń produkcji w kilku elektrowniach w Polsce. Były one tłumaczone pewnymi obiektywnymi okolicznościami, nie podano powodów aż do wczoraj, kiedy jeden z bloków elektrowni Jaworzno, należących do spółki Tauron Wytwarzanie, został częściowo odstawiony od systemu z przyczyny braku paliwa. Taki komunikat zamieściła spółka w swoim systemie powiadamiania o takich sytuacjach - mówił Jakub Wiech.

- Możemy domniemywać, że albo w ogóle zabrakło węgla kamiennego, bo tam na węglu kamiennym jest postawiony ten blok albo surowiec, który dotarł do Jaworzna był zbyt słabej jakości, żeby spalać go w kotle - tłumaczył.

Gość TVN24 wyjaśniał, że wyłączenia można podzielić na dwie kategorie: planowane i nieplanowane. - Dzisiaj mamy już kilka nieplanowanych wyłączeń. Mamy na przykład wyłączenia w czterech jednostkach pracujących w Kozienicach, w dwóch blokach w Połańcu i w jednym bloku w Opolu, co wskazuje, że tam w tych elektrowniach dochodzi do jakichś problemów, natomiast przyczyny są podawane bardzo ogólnie, więc nie wiemy, czy to ma związek z dostępnością węgla czy nie - zaznaczył Wiech.

O sytuacji w elektrowni Jaworzno jako pierwszy napisał portal Business Insider, który wskazał, że najnowszy blok w Elektrowni Jaworzno, którego budowa pochłonęła ponad 6 mld zł, ma problem z dostawami węgla z kopalń Tauronu. Portal dotarł do wewnętrznej korespondencji w ramach grupy Rafako, która budowała dla Tauronu najnowszy blok w Elektrowni Jaworzno o mocy 910 MW i - jak zaznaczono - nadal prowadzi tam prace oraz wspiera koncern w działaniach eksploatacyjnych. "Sytuacja na bloku jest bardzo trudna ze względu na bardzo ograniczoną podaż węgla na rynku i brak wystarczających dostaw" - czytamy w piśmie, cytowanym przez Business Insider. Z pisma wynika też, że w nowym bloku spalany jest węgiel złej jakości, co prowadziło do awarii niektórych urządzeń bloku.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes