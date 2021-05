Poważna awaria. Wznowiono działanie dziewięciu z dziesięciu bloków Elektrowni Bełchatów

Po poniedziałkowym awaryjnym wyłączeniu 10 bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów we wtorek uruchomiono już dziewięć z nich. Trwają przygotowania do pełnego odtworzenia mocy wytwórczych - poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PGE GiEK.

Tuż po godz. 8.00 spółka PGE poinformowała na Twitterze, że udało się uruchomić sześć bloków energetycznych (nr 3, 4, 5, 9, 10, 11). "Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew. Uruchomienie jednostek wytwórczych po tak nagłym odstawieniu to ogromne wyzwanie technologiczne" – zaznaczono.

"Trwają intensywne przygotowania do uruchomienia kolejnych jednostek, które zostały nagle wyłączone, w wyniku awarii rozdzielni Rogowiec, należącej do PSE" – dodano.

Koncern energetyczny ocenił wcześniej, że obecnie sytuacja w elektrowni stabilizuje się ."Uruchomienie jednostek wytwórczych po tak nagłym odstawieniu to ogromne wyzwanie technologiczne dla specjalistów branżowych zatrudnionych w elektrowni" – wyjaśniono.

Awaria

W poniedziałek po południu, w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektrycznych na stacji rozdzielczej w Rogowcu, należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w Elektrowni Bełchatów nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 bloków energetycznych o łącznej mocy około 3900 MW.

Awaria na stacji rozdzielczej w Rogowcu pod Bełchatowem została usunięta w poniedziałek. Nie są jeszcze znane jej przyczyny. Zespół inżynierów i specjalistów cały czas pracuje w elektrowni nad przywróceniem do działania wszystkich wyłączonych awaryjnie bloków energetycznych.

W poniedziałek wieczorem energię elektryczną w bełchatowskiej elektrowni produkował jedynie blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew pod Działoszynem.

O spółkach

PSE to spółka Skarbu Państwa, która jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Odpowiada ona za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. PSE zarządzają ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć i 109 stacjami elektroenergetycznymi.

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie jednostka zasilana węglem brunatnym, produkująca około 35 TWh energii elektrycznej, co stanowi 22 proc. krajowej energii. Moc pracujących bloków energetycznych wynosi 5298 MW. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni trafia do blisko 11,5 mln gospodarstw domowych. Jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni tego typu na świecie.