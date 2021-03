Wiceminister zapowiada porozumienie z wykonawcą bloku węglowego w Ostrołęce

Prace nad węglowym blokiem Ostrołęka C mają być rozliczone w wyniku porozumienia z wykonawcą - przekazał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że porozumienie jest gotowe. W marcu ruszyła rozbiórka powstałych elementów zarzuconej budowy. Realizacja flagowego projektu Prawa i Sprawiedliwości pochłonęła do tej pory niemal 1,5 miliarda złotych. Zamiast bloku węglowego ma powstać blok gazowy.

Blok gazowy

Nowy właściciel Energi wraz z PGNiG zamierzają w Ostrołęce zbudować nowy blok na gaz. Jak podkreślał wiceminister, kluczową z perspektywy zmiany zasilania w paliwo projektu jest umowa z operatorem przesyłowym gazu Gaz-Systemem, która została już zawarta. - Jest to umowa, która zakłada świadczenie przesyłu gazu z gazociągu GIPL i to absolutnie nowa i kluczowa z punktu widzenia realizacji tego projektu informacja, która zmienia całą konstrukcję i umożliwia transformację źródła zasilania w Ostrołęce - stwierdził.

Zwracając się do pytających Soboń stwierdził też, że "to wy rozpoczynaliście realizację bloków węglowych Ostrołęki C w roku 2009 i w roku 2012 zakończyliście ten projekt. My natomiast transformujemy ten projekt w inne, bardziej nowoczesne (...) źródło zasilania".