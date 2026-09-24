Umowa na setki milionów. Kolejna polska firma włącza się do budowy siłowni jądrowej
Polimex Mostostal stworzy element zaplecza produkcyjno-montażowego dla budowy trzech bloków jądrowych realizowanych na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ). Kontrakt obejmuje pełen zakres usług inżynieryjnych, m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także dostawę materiałów.
Plany ukończenia hal
Umowa dotyczy realizacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dwóch Budynków Montażu Modułów (Module Assembly Building), przeznaczonych do wykonywania prefabrykacji i montażu dużych modułów reaktora na potrzeby realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przez konsorcjum Westinghouse - Bechtel.
"Ten kontrakt z perspektywy projektu jest bardzo istotny, ponieważ jest to zaplecze dla budowy wyspy jądrowej, więc zbliżamy się maksymalnie do obszaru jądrowego. Bez tych hal nie bylibyśmy w stanie wybudować wysp jądrowych i reaktorów jądrowych w tym projekcie" - powiedział na czwartkowej konferencji Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.
Ed Gore, dyrektor projektu AP1000 w Bechtel Polska, poinformował, że hale zostaną zbudowane w latach 2028-2029.
"Będą one ukończone w 2028 i 2029 roku. Wtedy moduły Westinghouse zostaną przetransportowane do Polski i w tych budynkach będzie miało miejsce ich scalanie" - powiedział Ed Gore.
Udział polskich firm
W sierpniu Polskie Elektrownie Jądrowe przekazały teren pod budowę firmie Bechtel, a w ramach projektu zawierane są umowy na realizację prac na terenie inwestycji z polskimi przedsiębiorstwami. Do tej pory firma podpisała 9 dużych umów o wartości ponad 1 mld zł. Umowa z Polimeksem jest dziesiątym tego typu kontraktem.
Jak podano, łączna wartość umów zawartych z polskimi firmami w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej przekroczyła 2,2 mld zł.
"Staramy się maksymalizować udział polskiego przemysłu w naszym przedsięwzięciu. Jako inwestor do tej pory zawarliśmy z polskimi firmami ponad 400 kontraktów na wartość 1,2 mld zł. Polski local content, który jest udziałem konsorcjum (...) przekracza już 1 mld zł. W sumie, jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu już przekraczamy 2,2 mld zł, jeżeli chodzi tylko o polskie firmy" - powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.
Polska elektrownia
W środę Polskie Elektrownie Jądrowe i konsorcjum Bechtel-Westinghouse poinformowały o porozumieniu w głównych warunkach handlowych umowy na wykonanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (EPC). Strony są zdeterminowane do zakończenia całości negocjacji do końca roku.
"Możliwe jest zamknięcie negocjacji w sprawie EPC w tym roku, w grudniu" - powiedział dziennikarzom prezes PEJ Marek Woszczyk.
Jak poinformował, w tej chwili zarząd PEJ jest w procesie pozyskiwania zgód korporacyjnych na kolejne long lead items, czyli elementy inwestycji, które wymagają długiego okresu kontraktacji, projektowania i przygotowania.
Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino", w gminie Choczewo. Będzie składać się z 3 reaktorów AP1000 od Westinghouse, o łącznej mocy 3750 MWe. Za budowę obiektu odpowiadać będzie amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Pierwszy prąd do polskiej sieci z elektrowni ma popłynąć w 2036 roku.