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Z kraju

Umowa na setki milionów. Kolejna polska firma włącza się do budowy siłowni jądrowej

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Firma Bechtel przejęła od Polskich Elektrowni Jądrowych zarządzanie terenem pod budowę pierwszej elektrowni w Lubiatowie
Źródło wideo: "Fakty"
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
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Grupa Polimex Mostostal zawarła w czwartek z Bechtel Polska umowę na dostawę, montaż i oddanie do użytkowania dwóch hal montażowych do scalania modułów pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Wartość umowy to ok. 292,2 milionów złotych netto.

Polimex Mostostal stworzy element zaplecza produkcyjno-montażowego dla budowy trzech bloków jądrowych realizowanych na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ). Kontrakt obejmuje pełen zakres usług inżynieryjnych, m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także dostawę materiałów.

Plany ukończenia hal

Umowa dotyczy realizacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dwóch Budynków Montażu Modułów (Module Assembly Building), przeznaczonych do wykonywania prefabrykacji i montażu dużych modułów reaktora na potrzeby realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przez konsorcjum Westinghouse - Bechtel.

"Ten kontrakt z perspektywy projektu jest bardzo istotny, ponieważ jest to zaplecze dla budowy wyspy jądrowej, więc zbliżamy się maksymalnie do obszaru jądrowego. Bez tych hal nie bylibyśmy w stanie wybudować wysp jądrowych i reaktorów jądrowych w tym projekcie" - powiedział na czwartkowej konferencji Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.

Ed Gore, dyrektor projektu AP1000 w Bechtel Polska, poinformował, że hale zostaną zbudowane w latach 2028-2029.

"Będą one ukończone w 2028 i 2029 roku. Wtedy moduły Westinghouse zostaną przetransportowane do Polski i w tych budynkach będzie miało miejsce ich scalanie" - powiedział Ed Gore.

Udział polskich firm

W sierpniu Polskie Elektrownie Jądrowe przekazały teren pod budowę firmie Bechtel, a w ramach projektu zawierane są umowy na realizację prac na terenie inwestycji z polskimi przedsiębiorstwami. Do tej pory firma podpisała 9 dużych umów o wartości ponad 1 mld zł. Umowa z Polimeksem jest dziesiątym tego typu kontraktem.

Teren, na którym stanie pierwsza polska elektrownia jądrowa
Teren, na którym stanie pierwsza polska elektrownia jądrowa
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Jak podano, łączna wartość umów zawartych z polskimi firmami w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej przekroczyła 2,2 mld zł.

"Staramy się maksymalizować udział polskiego przemysłu w naszym przedsięwzięciu. Jako inwestor do tej pory zawarliśmy z polskimi firmami ponad 400 kontraktów na wartość 1,2 mld zł. Polski local content, który jest udziałem konsorcjum (...) przekracza już 1 mld zł. W sumie, jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu już przekraczamy 2,2 mld zł, jeżeli chodzi tylko o polskie firmy" - powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.

Polska elektrownia

W środę Polskie Elektrownie Jądrowe i konsorcjum Bechtel-Westinghouse poinformowały o porozumieniu w głównych warunkach handlowych umowy na wykonanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (EPC). Strony są zdeterminowane do zakończenia całości negocjacji do końca roku.

"Możliwe jest zamknięcie negocjacji w sprawie EPC w tym roku, w grudniu" - powiedział dziennikarzom prezes PEJ Marek Woszczyk.

Jak poinformował, w tej chwili zarząd PEJ jest w procesie pozyskiwania zgód korporacyjnych na kolejne long lead items, czyli elementy inwestycji, które wymagają długiego okresu kontraktacji, projektowania i przygotowania.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino", w gminie Choczewo. Będzie składać się z 3 reaktorów AP1000 od Westinghouse, o łącznej mocy 3750 MWe. Za budowę obiektu odpowiadać będzie amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Pierwszy prąd do polskiej sieci z elektrowni ma popłynąć w 2036 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Elektrownia jądrowaEnergetyka atomowaEnergetyka
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