Misja ratunkowa w Pradze. Polska delegacja zawalczy o Turów

- Właśnie z nadzieją na porozumienie przylatuje do Pragi polska delegacja, i właśnie na to ma nadzieję polski rząd. Świadczyć może ranga z jaką polska delegacja przylatuje do Pragi i skład tej delegacji. To przede wszystkim wicepremier Jacek Sasin, jego zastępca wiceminister Soboń, ale także minister środowiska, wiceminister spraw zagranicznych, przedstawiciele kancelarii premiera, czy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - mówił reporter TVN24 Michał Tracz, który relacjonuje negocjacje z czeskim rządem z Pragi.