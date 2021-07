Elektrownia Turów. Nowy blok "w gotowości do produkcji energii"

Blok energetyczny o mocy 496 megawatów w Elektrowni Turów jest gotowy do pracy - poinformowała Grupa PGE Polska Grupa Energetyczna. Jednostka była wyłączona przez ponad miesiąc. Powodem - jak wskazała firma energetyczna - był planowany postój.

Nowy blok w Elektrowni Turów

Jak poinformowano, podczas postoju wykonawca "zidentyfikował potrzebę zwiększenia zakresu prac w obszarze elektrofiltra". "Nie zwiększono natomiast zakresu prac w odniesieniu do młynów węglowych. Jakość węgla dostarczana do kotła odpowiada wymaganiom projektowym. Wynika to z długoletnich prognoz dotyczących parametrów węgla i planów jego wydobycia. Jakość dostarczanego węgla nie stwarza problemów eksploatacyjnych dla nowego bloku" – zapewniła spółka PGE.