Dwie wieże w Ostrołęce. Znamy koszt węglowej porażki PiS

Rosja chce, by od piątku 1 kwietnia zagraniczni klienci płacili za gaz w rublach. Dekret w tej sprawie podpisał Władimir Putin, ale Zachód odpowiada, że będzie płacił tak jak do tej pory w euro lub dolarach. Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, mówił na antenie TVN24, że nie wyobraża sobie aby Władimir Putin był gotów tak daleko zaryzykować reputację Gazpromu jako dostawcy i zamrozić przesył gazu do Unii Europejskiej. - Europa ma absolutnie strategiczne znaczenie - zauważył.