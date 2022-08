Gorąco wokół naprawy bloku energetycznego w Jaworznie. Jest odpowiedź Rafako

Grupa Tauron w czwartek wieczorem wydała oświadczenie w sprawie naprawy leja kotła bloku 910 MW w Jaworznie. "Priorytetem Grupy Tauron jest jak najszybsze przywrócenie do pracy bloku 910 MW w Jaworznie. Po zaprzestaniu realizacji prac naprawczych przez Rafako, Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze, by dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku było możliwe" - przekazano w oświadczeniu. Spółka podała do tej pory zrealizowanych zostało około 80 proc. prac koniecznych, by blok uruchomić.