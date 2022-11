Elektrownia jądrowa w Polsce. Opublikowano uchwałę rządu

Uchwała w sprawie elektrowni jądrowej

W opublikowanym w poniedziałek dokumencie rząd zobowiązuje m.in. ministra właściwego ds. energii oraz podmiot wykonujący prawa z udziałów Skarbu Państwa w Polskich Elektrowniach Jądrowych, do podjęcia działań, w zakresie swojej właściwości, na rzecz realizacji budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Zobowiązano również ministra właściwego ds. finansów publicznych do współdziałania z wyżej wymienionymi podmiotami, aby zapewnić finansowanie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych "w sposób umożliwiający obniżenie cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę interes odbiorców końcowych".

Elektrownie jądrowe w Polsce - oferty

Zgodnie z deklaracjami premiera Morawieckiego, rząd sygnalizuje gotowość do trzeciego projektu, którego dokładna lokalizacja "zostanie wybrana w najbliższych miesiącach, kwartałach". Wicepremier Sasin deklarował z kolei, że partner do tego ostatniego projektu dopiero zostanie wybrany.

Pierwszy blok jądrowy ma powstać do 2033 roku. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej kolejne bloki miałby powstawać co dwa lata do 2043 r. Miałby one moc od 6 do 9 GWe.