Jest umowa w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. "Projekt wchodzi w nowy etap"

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w czwartek podpisała umowę z amerykańskimi firmami Westinghouse i Bechtel. Umowa dotyczy konsorcjum projektowego i usług inżynierskich przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Preferowaną lokalizacją jest Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim.

W czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umowy, która określa główne zasady współpracy pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a konsorcjum Westinghouse oraz Bechtel. W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

Minister klimatu o umowie

Minister klimatu podkreśliła, że jest to ważny dzień dla projektu jądrowego, dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i dla relacji polsko-amerykańskich. - Dziś projekt wchodzi w nowy etap. Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki jądrowej, to amerykańska spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy w projekcie - oświadczyła Moskwa.

- Spotykamy się dzisiaj, by podpisać niezwykle ważne porozumienie, które będzie docelowo prowadziło do konsorcjum dwóch spółek jądrowych (Westinghouse i Bechtel - red.), pozwoli przygotować kolejny etap, jakim będzie projektowanie i prace inżynieryjne. To już latem tego roku, więc spotkamy się po raz kolejny z dobrymi wiadomościami - oznajmiła szefowa MKiŚ.

Zdaniem minister Moskwy "te wszystkie kroki przybliżają nas do rozpoczęcia budowy w 2026 roku, a tym samym czynią coraz bardziej realistycznym pierwszą produkcję energii jądrowej w 2033 roku".

Minister klimatu zapowiedziała też w czwartek otwarcie centrum szkoleniowego, które będzie służyło nie tylko energetyce jądrowej w Polsce, ale i innym państwom w tej części Europy.

- Przygotowaliśmy i wdrażamy konsekwentnie kompleksowy program wsparcia polskich firm, tak żeby w momencie kiedy będą się pojawiały kolejne etapy projektowania a następnie budowy, żeby polskie firmy były gotowe świadczyć jak najwyższej jakości usługi i realizować to za pomocą dobrze przygotowanych wykwalifikowanych pracowników, dlatego też już niedługo, również ze stroną amerykańską, będziemy ogłaszać otwarcie centrum szkoleniowego. To centrum szkoleniowe będzie służyło energetyce jądrowej nie tylko w Polsce, ale mam nadzieję, że dla wszystkich państw w tej części Europy - powiedziała szefowa resortu klimatu.

Amerykańska misja handlowa w Polsce

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski zapowiedział, że od 20 do 22 września w Polsce będzie przebywać amerykańska misja handlowa, której celem będzie m.in. omówienie łańcucha dostaw dotyczących elektrowni jądrowej. - Bezpieczeństwo jądrowe oznacza bezpieczeństwo narodowe - podkreślił Mark Brzezinski podczas czwartkowego wystąpienia.

Jak wskazał Brzezinski, Stany Zjednoczone i Polska zawiązały partnerstwo, "by zapewnić Polakom czystą, bezpieczną energię, dostępną cenowo". - Ludzie zasługują na to, żeby korzystać z rozwoju cywilizacji i otrzymywać czystą energią. Będziemy kontynuować to partnerstwo. Stworzymy to, co będzie korzystne dla wszystkich obywateli i przyszłych pokoleń - oświadczył ambasador USA w Polsce.

W ocenie Brzezinskiego Polska ma szansę stać się regionalnym liderem w rozmieszczaniu zasobów energetyki jądrowej. - Wkrótce w Polsce będziemy gościć amerykańską misję handlową - będzie to od 20 do 22 września. Będzie ona zorganizowana przez Instytut Energetyki Jądrowej we współpracy z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych i polskim resortem klimatu i środowiska - zapowiedział ambasador. Jak wskazał, misja "połączy wiodących liderów i również potencjalnych polskich partnerów, żeby omówić łańcuch dostaw dotyczących elektrowni jądrowej".

Brzezinski podziękował polskiemu rządowi za "solidne wsparcie dla (...) współpracy w zakresie energii jądrowej".

Umowę podpisano w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie PAP/Piotr Nowak

Elektrownia jądrowa na Pomorzu

Preferowaną lokalizacją jest Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zamierza w tym roku wystąpić o decyzję lokalizacyjną dla elektrowni.

- Zbliża się do końca procedura transgraniczna, możemy powiedzieć, że jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji zasadniczej i jeszcze w tym roku zamierzamy wystąpić uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, co oznacza że jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia prac terenowych na Pomorzu - powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Młynakiewicz zadeklarował, że nadrzędnym celem PEJ na ten rok jest wypracowanie warunków umowy pod przyszłą umowę na projektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak ocenił, podpisanie czwartkowej umowy to odwiercie całkowicie nowego etapu w projekcie budowy elektrowni jądrowej, oraz nowy etap w zakresie współpracy polsko-amerykańskiej dla realizacji tej inwestycji. - Dzisiejsza umowa z firmami Westinghouse i Bechtel to bez wątpienia kamień milowy, to swoista kropka nad i jeżeli chodzi o model realizacji tej inwestycji - dodał Młynakiewicz.

Poinformował też, że firma Bechtel będzie przyszłym wykonawcą tej inwestycji. Przypomniał on, że brała ona udział w pracach inżynieryjnych i budowlanych ponad 80 proc. reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych i około 150 projektach jądrowych na całym świecie.

Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl zamieścił na Twitterze wizualizację, jak ma wyglądać pierwsza elektrownia jądrowa na Pomorzu.

PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes