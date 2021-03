Skarb Państwa przejął wszystkie udziały w spółce mającej wybudować elektrownię jądrową

To element przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, odnosząc się do nabycia przez Skarb Państwa 100 procent udziałów w PGE EJ 1. To spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatację polskiej elektrowni jądrowej.