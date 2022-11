Pierwszą elektrownię wybudują Amerykanie. "To przełomowy moment"

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że we wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwszą elektrownię wybudują Amerykanie. W specjalnym oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken napisał, że "to przełomowy moment, a inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w Europie".

- Podczas posiedzenia RM podjęliśmy decyzję o posadowieniu pierwszej elektrowni jądrowej na terytorium RP, w miejscu, które jest do tego najbardziej przygotowane (...) w północnej Polsce - powiedział premier podczas konferencji.

Dodał, że orientacyjna kwota budowy elektrowni jądrowej to "20 miliardów dolarów, czyli około 90-100 miliardów złotych". - Sposobów finansowania może być kilka i o nich szczegółowo na Radzie Ministrów rozmawialiśmy. Natomiast ważne jest, żebyśmy mieli zabezpieczenie finansowe na najbliższe etapy i ono oczywiście jest - mówił szef rządu.

Anna Moskwa o finansowaniu energetyki jądrowej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa dodała, że rząd ma bardzo szczegółowo przeanalizowane wszystkie modele finansowania energetyki jądrowej na świecie. - Od modeli spółdzielczych, które zakładają udział wszystkich obywateli w taryfie, aż do tych modeli, gdzie jest skarb państwa z finansowaniem zewnętrznym. I we wszystkich tych modelach energia jądrowa jest najtańszą na rynku - powiedziała.

Jak dodała, po spłaceniu całego kapitału i zakończeniu amortyzacji, ta cena sięga nawet 20-30 euro za MWh. - To bezkonkurencyjna stawka - oceniła.

Minister Moskwa została zapytana o to, ile w sumie ma powstać reaktorów jądrowych w ramach trzech planowanych elektrowni i jaki ma być docelowy udział energetyki jądrowej w miksie energetycznym.

- Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada sześć reaktorów łącznie do 9 gigawatów - odpowiedziała minister klimatu i środowiska. Zaznaczyła, że "w pierwotnym programie, przy tych trzech lokalizacjach zakładamy 30 proc. udziału energetyki jądrowej w całym miksie energetycznym".

Dodała, że program wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina dotyczący budowy elektrowni jądrowej z partnerem koreańskim to "program dodatkowy, program prywatny, ale absolutnie ważny dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, wnoszący dodatkowe trzy reaktory". Zastrzegła, że szczegółowa moc tych dodatkowych reaktorów "będzie przedmiotem dalszych rozmów i dalszych uzgodnień".

Jak mówiła Anna Moskwa, "łącznie w miksie energetycznym według potencjału maksymalnego w Polsce może być nawet do 15 gigawatów, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, uwarunkowania geologiczne i wszystkie inne".

Zgodnie z projektem uchwały preferowana lokalizacja elektrowni to Lubiatowo-Kopalino . Budowa elektrowni ma się rozpocząć w 2026 roku, a pierwszy reaktor może zacząć pracować w 2033 roku.

Kolejne projekty jądrowe w Polsce

- Dzisiaj podejmujemy tę jedną decyzje, ale jednocześnie chcę zasygnalizować – co wiąże się z wizytą pana wicepremiera Jacka Sasina w Korei – że niezależnie od tej decyzji jesteśmy gotowi na drugi projekt, projekt, który jest projektem podmiotów prywatnych – przedsiębiorcy prywatnego, przedsiębiorcy z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorcy koreańskiego, KHNP. To jest projekt, który będzie dotyczył budowy elektrowni jądrowej w Polsce przez koreańskiego przedsiębiorcę z udziałem przedsiębiorstw polskich – mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Jednocześnie chcę zasygnalizować naszą gotowość do trzeciego projektu w Polsce centralnej, którego dokładna lokalizacja zostanie wybrana w najbliższych miesiącach, kwartałach. Ale widzimy jak najbardziej przestrzeń dla tych trzech dużych projektów tradycyjnej energetyki jądrowej – dodał Mateusz Morawiecki.

Antony Blinken: to przełomowy moment

W specjalnym oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken napisał, że Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjęły "decyzję rządu polskiego o wyborze Westinghouse jako partnera technologicznego przy budowie trzech reaktorów jądrowych". Jak podkreślił Blinken, "to przełomowy moment, a inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w Europie".

"Ta współpraca w celu stworzenia bezpiecznego, czystego i niezawodnego źródła energii jest świadectwem naszych głębokich dwustronnych relacji strategicznych w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki. Jako sojusznicy w ramach NATO, Stany Zjednoczone i Polska już teraz ściśle współpracują w ramach wielu obszarów związanych z obronnością. Stany Zjednoczone z dumą rozszerzają to partnerstwo o w bezpieczeństwo energetyczne" - czytamy w liście Blinkena.

Blinken dodał, że "to również duży krok naprzód w naszej globalnej walce ze zmianami klimatycznymi". "Przewiduje się, że reaktory przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 o 26 milionów ton rocznie" - napisał. Zdaniem polityka realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia "tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy w obydwu krajach".