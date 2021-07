Polsko-amerykańskie rozmowy na temat energetyki jądrowej. "Przyszłość i zwiększenie bezpieczeństwa"

Do tych rozmów odniósł się również chargé d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Bix Aliu. Jak podkreślił, "czysta energia jądrowa to przyszłość i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dla Polaków". "To także konieczny krok dla zatrzymania zmian klimatycznych. USA wspierają Polskę w dążeniu do tych celów" - wskazał Aliu.