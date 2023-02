Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano ważną umowę

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały z amerykańskim Westinghouse umowę na prace przedprojektowe w sprawie elektrowni jądrowej. - Ta umowa czyni ten projekt jeszcze bardziej możliwym - podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Prezes spółki PEJ Tomasz Stępień mówił, że to kamień milowy. - Z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą - wyjaśnił, zapowiadając, że jeszcze w tym roku ma zostać podpisana pierwsza umowa na projektowanie elektrowni. Ma ona powstać w województwie pomorskim.

- Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i doprowadzeniu do sukcesu kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Projekt budowany ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem, projekt, który wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską - mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister klimatu o współpracy na linii Polska - USA

Jak przypominała minister Moskwa, "Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach zdecydowanie wzmocniły swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, nie byłoby terminala LNG bez deklaracji strategicznej współpracy ze strony amerykańskiej, bez stabilnych, bezpiecznych dostaw". Szefowa MKiŚ zwracała przy tym uwagę, że w 2022 roku, kiedy Europa przeżywała kryzys energetyczny, "w Polsce nie martwiliśmy się o bezpieczeństwo dostaw; to, o co musieliśmy zadbać, to o godne ceny dla wszystkich odbiorców".