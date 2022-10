Elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano list intencyjny z Koreańczykami

Jak podano, strony zamierzają przygotować plan rozwoju do końca 2022 r .List intencyjny wygaśnie po trzech latach i może zostać przedłużony o kolejny rok za zgodą wszystkich stron. Jak wskazano w komunikacie prasowym, potencjalna współpraca ma być jedynie uzupełnieniem strategicznego, rządowego polskiego programu energetyki jądrowej zapisanego w "Polityce Energetycznej Polski do 2040 r".

Elektrownia jądrowa w Polsce. List intencyjny z Koreańczykami

Obszar w Pątnowie jest określony w "Polityce Energetycznej Polski do 2040 r." oraz w "Programie polskiej energetyki jądrowej" przyjętymi przez Radę Ministrów RP odpowiednio 2 lutego 2021 r. i 2 października 2020 r., jako jedna z czterech możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce.

"Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. przyjętą przez polski rząd w 2021 r., Pątnów to jedna z potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie to może być wsparcie dla programu polskiej energetyki jądrowej, który jest kluczowy dla nas z perspektywy kraju" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.