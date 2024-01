Spotkanie w ministerstwie klimatu. Ambasador USA o "najwyższym priorytecie"

czytaj dalej

Microsoft poinformował, że rosyjska grupa hakerów wspierana przez państwo włamała się do wewnętrznych systemów koncernu i wykradła część maili oraz dokumentów z kont czołowych pracowników. Do ataku doszło 12 stycznia. Gigant technologiczny przekazał, że nie ma oznak, by grupa uzyskała dostęp do danych klientów czy systemów produkcyjnych.