Marszałek chce elektrowni jądrowej w województwie. "Jesteśmy przekonani o zaletach"

"W Wielkopolsce jesteśmy przekonani o zaletach lokalizacji elektrowni atomowej w naszym regionie" - napisał marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Marszałek zapewnił, że poczyni wszelkie działania, aby wesprzeć lokalizację elektrowni jądrowej w okolicach Pątnowa.

Marszałek województwa wielkopolskiego wierzy, że "Wielkopolska spełnia wszystkie oczekiwania artykułowane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku, związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, posiadając jednocześnie odpowiednie zasoby kadrowe, instytucjonalne i infrastrukturalne, niezbędne dla efektywnej budowy, zarządzania oraz utrzymania całego ekosystemu energetycznego".

"Nasz region to także miejsce, gdzie w łatwy sposób możemy uruchomić niezbędny potencjał naukowo-badawczy służący wsparciu technicznemu dla organów i instytucji dozoru, dostosowując go do realnych potrzeb kadrowych" – zapewnił w liście Marek Woźniak.