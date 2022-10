Rzecznik rządu o lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce

Elektrownia jądrowa powstanie w województwie pomorskim - powiedział Piotr Mueller, rzecznik rządu. - Pozostajemy przy pierwotnej, pierwszej lokalizacji - dodał. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana.

Amerykański Westinghouse będzie partnerem strategicznym dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Poinformował o tym we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. - To będziemy ogłaszać w szczegółach, kwestia dokładnego położenia była elementem analiz i te finalne decyzje będziemy ogłaszać, ale jest to województwo pomorskie - powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller.

Analizie poddano dwa warianty lokalizacyjne: lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz lokalizacja Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino. Według spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, odpowiadającej m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego, Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim jest preferowanym miejscem pod budowę.

"To jest proces, który łącznie potrwa ponad 10 lat"

Rzecznik był dopytywany, co się będzie działo po wyborze partnera strategicznego. - W środę na posiedzeniu rządu zostanie przedstawiona uchwała, która jest już formalnym zatwierdzeniem inwestora amerykańskiego i później zaczynają się wszystkie procedury związane z kwestiami środowiskowymi, później inwestycyjnymi. To jest proces, który łącznie potrwa ponad 10 lat, więc to jest też pokazanie skali tej inwestycji - wskazywał.

- Elektrownie atomowe buduje się dosyć długo, natomiast ważne, że ta decyzja została podjęta, ważne, że wybraliśmy realizatora pewnego, bezpiecznego, który ma szerokie doświadczenie, jeżeli chodzi o budowę elektrowni atomowych. To jest nasz partner amerykański, z którym też współpracujemy, jeżeli chodzi o państwo, w innych obszarach, czy to politycznym, czy to zbrojeniowym - zwracał uwagę Mueller.

Rzecznik rządu zapowiedział, że szczegóły co do realizacji i również programu związanego z inwestycjami w regionie pomorskim będą ogłaszane w najbliższym czasie. - To, co jest ważne dla województwa pomorskiego, dla terenów, w których te inwestycje będą przeprowadzane, to oznacza bardzo dużo korzystnych rozwiązań inwestycyjnych, takich jak drogi, różnego rodzaju infrastruktura, która bardzo będzie wspierała rozwój województwa pomorskiego - powiedział.

PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes