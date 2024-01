Elektrownia jądrowa w Polsce. Wykonawca podaje terminy

Koreański koncern KHNP zakłada, że do końca marca 2024 roku podpisana zostanie umowa na wykonanie studium wykonalności dla projektu jądrowego w Pątnowie we współpracy z PGE i ZE PAK - poinformował prezes KHNP Jooho Whang.

Prezes KHNP o projekcie

Odnosząc się do zmiany w Polsce rządu, prezes KHNP ocenił, że nowa ekipa poważnie traktuje projekty energetyczne. - Rozumiemy, że rząd musi się zapoznać z działalnością poprzedników. Po ustabilizowaniu się nowych władz i obsadzeniu przez nie stanowisk, będziemy się z nimi kontaktować, aby przedstawić obecny stan projektu i inne kluczowe informacje - powiedział Whang. Jak dodał, strona koreańska planuje "różne działania, aby przedstawiciele nowego rządu zapoznali się z technologią i aby zdobyć zaufanie nowych władz do naszych działań". - Patrząc na stopień akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej, zmiana rządu nie powinna wpłynąć na ogólne podejście co do realizacji projektu - ocenił.