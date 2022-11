Kolejna elektrownia jądrowa w Polsce. Jest ważna deklaracja

Westinghouse jest przygotowane do realizacji projektu jądrowego także w drugiej lokalizacji - powiedział prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik. Niedawno rząd ogłosił, że pierwszą elektrownię jądrową w Polsce wybudują Amerykanie. Nie wskazano na razie miejsca i partnera dla drugiej.

- Lokalizacja drugiej elektrowni nie została jeszcze wskazana, ale biorąc pod uwagę to, że Westinghouse został wybrany do realizacji pierwszego projektu, byłoby dla Polski korzystne ekonomicznie, aby w drugiej lokalizacji zastosować tę samą technologię - ocenił Kowalik.

Elektrownie jądrowe w Polsce

Uchwała wskazuje, że budowę wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce zrealizuje Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Odpowiada ona m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego, pełni też rolę inwestora. Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu, pierwszy blok elektrowni, która zostanie wybudowana w północnej Polsce, powstanie do 2033 r.

Jak podkreślił prezes Westinghouse Polska, można wskazać wiele innych argumentów dla wyboru tej samej technologii dla drugiej lokalizacji. - To koszty serwisowania, przeglądów, konserwacji, dostaw paliwa, nie wspominając o optymalizacji zasobów innych interesariuszy projektu, jakim jest np. Państwową Agencja Atomistyki, która będzie musiała dwukrotnie powiększyć zespół i potencjał techniczny, aby sprawnie obsłużyć proces przyznawania licencji dla dwóch technologii - wyliczył Mirosław Kowalik. Jesteśmy przygotowani do realizacji projektu także w drugiej lokalizacji - zapewnił.

- Ponieważ będziemy pracowali nad pierwszymi trzema blokami, to zakładamy, że w drugiej lokalizacji również będzie rozpatrywany projekt w technologii AP1000, m.in ze względu na znaczące korzyści płynące z zamówienia 6 bloków jądrowych czy z wykorzystania tego samego modelu realizacji, najlepszych praktyk czy krzywej uczenia optymalizującej koszty oraz harmonogram realizacji - wyjaśnił Kowalik.

Kapitałowe zaangażowanie

Jak zaznaczył, jeśli chodzi o ewentualne kapitałowe zaangażowanie w projekty, to co do zasady Westinghouse skupia się na swojej podstawowej działalności dostarczenia projektu, technologii i usług dla klientów z sektora energetyki jądrowej.