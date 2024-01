Zamieszanie wokół lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. "Nie ma takiej decyzji"

Nie ma takiej decyzji i nie ma do niej podstaw - powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec pytany o zmianę lokalizacji elektrowni atomowej. Dodał, że "we wszystkich procesach inwestycyjnych, pewne zmiany mogą następować, ale tu nie ma żadnych przesłanek, by mówić o takiej decyzji".

Grabiec w Radiu Zet dodał, że wpływa mnóstwo skarg na decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni jądrowej. - Znam Kopalino-Lubiatowo i te okolice. Właściwie na każdym płocie wisi jakiś plakat z hasłem "nie dla elektrowni". To powszechne przekonanie, że to zniszczy życie tysięcy ludzi, którzy żyją dziś z turystyki - mówił.

Minister podkreślił, że nie można zapomnieć o względach "ludzkich", dodając jednocześnie, że elektrownia jest Polsce bardzo potrzebna. - Elektrownia to jedna z priorytetowych spraw dla rządu. Będziemy analizować, co zrobiono do tej pory i rozwijać ten projekt. Jesteśmy przed wejściem w bezpośredni dialog z partnerami, ale to będzie się działo – zapewnił szef kancelarii premiera.