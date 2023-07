Elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano ważną umowę

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Urząd Morski w Gdyni podpisały umowę na budowę MOLF - konstrukcji morskiej o długości około 1100 metrów do rozładunku elementów planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Na budowę MOLF rząd przeznaczył ponad 900 milionów złotych.

Na mocy umowy Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie odpowiedzialny za zdobycie odpowiednich zgód, a następnie budowę MOLF - konstrukcji do rozładunku przewożonych drogą morską elementów. Dzięki temu największe elementy elektrowni będą mogły być dostarczone drogą morską. Będą to np. 700-tonowe wytwornice pary czy 300-tonowe zbiorniki reaktora - wyjaśnił podczas uroczystości podpisania umowy p.o. prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz. Dzięki temu nie będą one musiały być transportowane drogą lądową, co powodowałoby liczne komplikacje - dodał.

Podpisano umowę na budowę MOLF

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w latach 2023-2029 z budżetu państwa sfinansowana ma być budowa infrastruktury towarzyszącej projektowi jądrowemu na Pomorzu; uchwała przewiduje finansowanie w wysokości 4,762 mld zł. Budowa MOLF ma pochłonąć 907 mln zł.

GDDKiA za 1,026 mld zł ma zbudować ok. 35 km drogi krajowej, łączącej drogę ekspresową S6 z elektrownią, w tym ok. 10 km między lokalizacją a drogą wojewódzką 213, oraz ok. 25 km między S6 a DW213. Z kolei PKP PLK za 2,829 mld zł ma przebudować i zbudować ok. 95 km linii kolejowej. Chodzi o modernizację odcinków Lębork – Łeba i Wejherowo – Garczegorze, oraz budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa do elektrowni jądrowej, ewentualnie przedłużonej do istniejącej linii kolejowej Lębork-Łeba.

Jak mówiła podczas podpisania pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wartość inwestycji realizowanych w związku z budową elektrowni jądrowej na Pomorzu to 100 mld zł, do tego dochodzi 60 mld zł na morską energetykę wiatrową oraz 8 mld zł na sieci elektroenergetyczne.

- To już się dzieje, te inwestycje są prowadzone w sposób planowy - zaznaczyła Łukaszewska-Trzeciakowska. Jak dodała pełnomocnik, jesienią rząd planuje przygotować dodatkowy program dla inwestycji lokalnych na Pomorzu, na poziomie gmin i powiatów, towarzyszącym inwestycjom w atom i offshore.

Minister o inwestycjach energetycznych

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził "absolutną pewność", że inwestycje energetyczne na Pomorzu zostaną zrealizowane. Adamczyk podkreślał też, że producenci i wykonawcy infrastruktury liniowej apelują o utrzymanie tempa inwestycji, "aby Polska dalej była placem budowy".

Rządowy program towarzyszący projektowi jądrowemu to ważna informacja dla rynku i komunikat do branży, że będą kolejne miliardy zł na inwestycje infrastrukturalne to bardzo ważna informacją dla rynku - zaznaczył Adamczyk.

A wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk ocenił, że Urząd Morski w Gdyni z pewnością poradzi sobie z budową MOLF, ponieważ to dość prosta inwestycja, a UM w Gdyni budował znacznie bardziej skomplikowane konstrukcje.

Przedstawiciele MI zwracali też uwagę, że MOLF, drogi i linie kolejowe, które powstaną na potrzeby projektu jądrowego będą potem wykorzystywane z korzyścią dla mieszkańców.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu

Zgodnie z rządowym programem pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w technologii Westinghouse w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem i operatorem ma być należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. 12 lipca 2023 r. PEJ uzyskała od Ministra Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą - potwierdzenie, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Jest także wymagana przy ubieganiu się o wszystkie kolejne decyzje i pozwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym dla elektrowni jądrowych.

mapa kopalino lubiatowo Mapy Google

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpatruje wniosek PEJ o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy we wskazanej lokalizacji elektrowni o łącznej mocy do 3750 MW. 18 lipca 2023 r. GDOŚ poinformował o pomyślnym zakończeniu będących częścią procedury wydawania tej decyzji konsultacji transgranicznych.

Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2026 r., a pierwszy z trzech bloków AP1000 miałby zostać uruchomiony w 2033 r.

