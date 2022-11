Premier o finansowaniu budowy elektrowni jądrowej. "Mamy obietnicę Amerykanów"

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce może kosztować 20 miliardów dolarów. Tak wynika z rządowych szacunków. - Mamy długą kolejkę chętnych do finansowania tej inwestycji - powiedział w czwartek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił też o obietnicy Amerykanów, "co do wejścia kapitałowego".

Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas środowej konferencji prasowej, że orientacyjna kwota budowy elektrowni jądrowej to "20 miliardów dolarów, czyli około 90-100 miliardów złotych". Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Berlinie, szef polskiego rządu był dopytywany, jak zostanie sfinansowana budowa elektrowni, ile dołożą się Amerykanie i czy to będzie 49 proc. powyższej kwoty.

Elektrownia jądrowa w Polsce - koszt

- Mamy obietnicę Amerykanów, co do wejścia kapitałowego, czyli to najbardziej istotne, realne, to które powoduje, że podmiot amerykański sam mocno wkłada swoje aktywa w ślad za inwestycją. To jest to wejście kapitałowe, na którym nam najbardziej zależy - podkreślił.