Spółka PGNiG domaga się blisko ćwierć miliarda złotych. "Kłótnia w państwowej rodzinie"

PGNiG Termika wezwało konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu do zapłaty 244,4 miliona złotych z tytułu kar umownych dotyczących kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie - podał Polimex Mostostal w komunikacie giełdowym.

W skład konsorcjum wchodzą: Polimex Mostostal (z udziałem wynoszącym ok. 27 proc.), Mitsubishi Power Europe GmbH z siedzibą w Duisburgu (lider konsorcjum), Mitsubishi Power Ltd. z siedzibą w Tokio, Mitsubishi Power Europe Ltd. z siedzibą w Londynie.