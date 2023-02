Ekspresy do kawy na celowniku UOKiK-u. "Mogło dojść do niedozwolonego ustalania cen"

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura. Obecnie trwa analiza dowodów zebranych w tej sprawie w trakcie przeszukania - poinformowano w komunikacie.

UOKiK poinformował w środowym komunikacie, że prezes urzędu sprawdza w postępowaniu wyjaśniającym praktyki spółki Jura Polska, wyłącznego importera ekspresów do kawy Jura oraz sprzedawców tych produktów. "Podejrzewamy, że pomiędzy importerem a dystrybutorami ekspresów do kawy marki Jura mogło dojść do niedozwolonego ustalania cen oraz podziału rynku" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.