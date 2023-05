Minister rolnictwa o eksporcie zboża. Podaje dane

- Mamy do wyeksportowania 3-4 mln ton, ale najbardziej mi zależy na wyeksportowaniu zboża od rolników, żeby mieli wolne magazyny na żniwa i to realizujemy - powiedział minister rolnictwa Robert Telus w poniedziałek na konferencji prasowej.

Jak dodał, powołując się na dane z badań ARiMR, "trzydzieści kilka procent od rolników jest już wyeksportowane". - Wierzę w to, że uda się przygotować rolników do nowego sezonu - dodał minister, oceniając, że idzie to "w dobrym kierunku".

Telus o liście firm, które importowały ukraińskie zboże

Projekty w Sejmie

Jak wyjaśnił Telus, dzięki powołaniu FOR rolnik otrzyma zapłatę za produkt, a z nieuczciwym przedsiębiorcą będzie się sądził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Fundusz będzie składał się z dwóch pozycji. Pierwsza jest z budżetu państwa. To jest 150 milionów złotych. Druga jest od podmiotów skupujących produkty rolne w wysokości 0,125 procent - powiedział minister.

Kolejny projekt, który będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, to projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Trzecia ustawa - dodał - dotyczy budowy silosów. - Zależy nam, by silosy były budowane w jak największych ilościach. Silosy naziemne o pojemności do 250 metrów sześciennych będą na zgłoszenie. Tam jest zapis, że nie mogą być wyższe niż 15 metrów. Również na zgłoszenie będą budynki gospodarcze, wiaty o prostej konstrukcji, o powierzchni do 300 metrów kadratowych - powiedział Telus.