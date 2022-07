Eksport węgla z Polski. "Moim zdaniem górnictwo wykorzystuje tę sytuację, żeby zarobić"

W pierwszej połowie 2022 roku Polska wyeksportowała prawie 3 miliony ton węgla za ponad 3 miliardy złotych. - To się dzieje, bo węgiel jest teraz bardzo drogi i górnictwo wykorzystuje tę sytuację, żeby zarobić - stwierdziła w programie "Jeden na jeden" w TVN24 doktor Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska think tanku Forum Energii.

Ekspertka podkreśliła, że "tego nie można z dnia na dzień zmienić", bo "to też wymaga wypowiedzenia umowy, jeżeli są to umowy długoterminowe". Dodała, że "wydaliśmy na import paliw kopalnych w ostatnich 20 latach ponad bilion złotych" i w "tym roku zapłacimy rekordowo dużo", "być może 300 procent więcej niż do tej pory rocznie za dostawy paliw".

"Zjedliśmy te nasze rezerwy"

- Sytuacja była taka, że mieliśmy bardzo duże rezerwy węgla parę lat temu, przed COVID-em. Ten węgiel się nie sprzedawał, a później w COVID-zie i po COVID-zie, gdy nastąpił gwałtowny wzrost cen gazu, to okazało się, że zaczęliśmy bardzo dużo spalać węgla. (...) Zjedliśmy te nasze rezerwy, ciesząc się, że nie mamy problemu z nadmiarem węgla, po czym nie zauważyliśmy tego, co się dzieje na świecie - stwierdziła.

Na pytanie, dlaczego nie wstrzymano eksportu węgla, powołując się na klauzulę wyższej konieczności, prezeska Forum Energii odpowiedziała: - To jest dobre pytanie. Myślę, że nikt tego nie zauważył po prostu, że ten eksport się odbywa. (...) Myślę, że tego ktoś nie dopatrzył do końca. Ta sytuacja jest trudna i można się było temu bardziej przyjrzeć.

- To, co mnie w tej chwili naprawdę niepokoi, to brak centralnego miejsca podejmowania decyzji i kogoś, kto weźmie odpowiedzialność za tę sytuację całościowo. To jest naprawdę efekt nieustających zmian kadrowych, które powodują, że nowi ludzie przychodzą, nawet jak mają dobre chęci, to muszą się odnaleźć, nauczyć - komentowała Maćkowiak-Pandera.