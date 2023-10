Tak władza traktuje lasy. Ekonomista pokazuje dane

Lasy "upartyjnione w stu procentach"

Donald Tusk (Koalicja Obywatelska) stwierdził, że lasy "upartyjnione już w stu procentach". - Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin . Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, ten podnosi rękę na ojczyznę - powiedział przedstawiciel największej partii opozycyjnej.

- Należy też zadbać o to, żeby z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone drewno, bo to uderza w polską branżę drzewną, uderza w przemysł meblarstwa, w branżę eksportową. W tej chwili, niestety, tego drewna brakuje - podkreślił Bosak.

Premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie o lasy zaatakował Donalda Tuska i oskarżył go o "niemieckość". - Gdyby PO doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu: tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców, tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz, sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry - powiedział Morawiecki.