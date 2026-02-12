Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Uczciwa" cena za pączki. "Muszą zaangażować się wszyscy pracownicy"

Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Do zrobienia dobrego ciasta na pączki potrzeba nawet 40 żółtek i ćwierci kilo masła na kilogram mąki - ocenił prezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy Janusz Profus. Jego zdaniem koszt składników, nakłady pracy i marża cukierni uzasadniają cenę 10 zł za sztukę.

Jak zauważył Janusz Profus, cukiernie osiągają w tłusty czwartek nawet 30 razy wyższe obroty niż na co dzień, ale przygotowania do wielkiego smażenia pączków, a potem powrót do codziennej rutyny zabierają cukiernikom nawet tydzień.

- Przed tłustym czwartkiem trzeba się doposażyć, przezbroić, przygotować zakład, a w pracę przy pączkach muszą się zaangażować praktycznie wszyscy pracownicy. Z kolei po tłustym czwartku trzeba posprzątać zakład i przygotować sprzęt do normalnej pracy, według codziennego rozkładu - wyjaśnił prezes stowarzyszenia cukierników.

Lepszy smak w inny dzień

Zwrócił uwagę, że tłusty czwartek to dla cukierników nie tylko szansa na większy zarobek, ale też zamieszanie i mnóstwo dodatkowej roboty. - Wielu z nas wolałoby, żeby popyt na pączki rozłożył się równomierniej na cały karnawał, zamiast się kumulować. Ale tak czy owak, nie znam cukierni, która w tłusty czwartek nie smaży pączków - przyznał.

Jego zdaniem w niektórych cukierniach na lepszy smak pączków można jednak liczyć w inny dzień, ponieważ w tłusty czwartek zakłady stawiają przede wszystkim na ilość, co może odbijać się na jakości.

- Na przykład podkręca się temperaturę garowania (czasu wyrastania ciasta), żeby je przyspieszyć. Tłuszcz do smażenia wymienia się rzadziej niżby należało, bądź nie utrzymuje się jego odpowiedniej temperatury. Do tego świeżo usmażone pączki zbyt szybko się pakuje - wyliczył Janusz Profus.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziś Tłusty Czwartek! A Wy, jedliście już pączki?
Dziś Tłusty Czwartek! A Wy, jedliście już pączki?
KONTAKT24
paczki paczek shutterstock_2268773341
Ile kosztują pączki? Tyle zapłacimy w tłusty czwartek
Handel
Czy dzieci powinny wręczać dziadkom alkohol?
Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska

"Pączek musi być puszysty"

Jak stwierdził, znaczne różnice w cenie pączków często wynikają z zastosowanych składników. A cena około 10 zł za pączka wysokiej jakości jest uzasadniona kosztami zakładów - ocenił. Zwrócił uwagę na cukiernie, w których za pączka trzeba zapłacić wielokrotność tej kwoty, ale też i takie, gdzie „przyzwoite kosztują mniej”.

Odczucia smakowe są kwestią indywidualną - pączek, który zachwyci jednego, w ocenie drugiego może być przeciętny - przekazał ekspert. Wskazał jednak obiektywne cechy produktu wysokiej jakości.

- Pączek musi być puszysty i wypełniony dobrym, aromatycznym nadzieniem. Znakomicie, jeśli nadzienie jest smażone razem z ciastem, a nie trafia do pączka po smażeniu, bo wtedy pączek przenika jego aromatem. Większość cukierni stosuje tę drugą, prostszą metodę, ale ja podczas praktyk zawodowych uczyłem się nadziewać surowe ciasto. No i ważna sprawa: pączek powinien mieć charakterystyczną białą obwódkę. Natomiast czy ma być z lukrem, polewą czy cukrem pudrem, zależy od upodobań każdego z nas - stwierdził.

Liczba żółtek jest kluczowa

O jakości ciasta na pączki decyduje m.in. ilość użytych jaj.

- Żeby pączki był naprawdę przednie, do kilograma mąki trzeba wbić 40 żółtek i dodać ćwierć kilo dobrego masła, nie margaryny. Do tego dodaje się kieliszek czystego spirytusu, który zapobiega chłonięciu tłuszczu przez ciasto. Można wprawdzie użyć znacznie tańszego octu, ale wtedy ryzykuje się, że będzie on później wyczuwalny w smaku - przekazał Janusz Profus.

- Dobre pączki powinny być usmażone na świeżym rafinowanym smalcu, a nie tłuszczu roślinnym - podkreślił.

Na jakość, ale też koszt przygotowania pączków wpływ ma również zawarte w nich nadzienie. Ekspert wskazał, że powinno być aromatyczne, a źródłem aromatu mogą być wyłącznie naturalne składniki.

- Przyznam, że jestem zwolennikiem pączkowej tradycji. Tak więc - choć nie pogardzę dobrymi powidłami, np. wiśniowymi - najwyżej cenię nadzienie różane. Robi się je z płatków ucieranych z cukrem i dodatkiem soku z cytryny. (...) mamy w Polsce znakomite uprawy tego kwiatu przeznaczonego właśnie do celów kulinarnych. Z kolei na pączkach najbardziej lubię lukier z pomady ugotowanej na syropie, obowiązkowo ze skórką pomarańczową - opowiedział mistrz cukiernictwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
shutterstock_2708817987
Te produkty zdrożały najbardziej. "Niepokojące"
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?

Nowości w sztuce cukierniczej

Profus zauważył, że niektóre cukiernie, oprócz klasycznych pączków, mają w ofercie ich mniej znane wariacje. - Pączki z adwokatem czy bitą śmietaną można było kupić już w latach 70. Obecnie nowością są pączki z nadzieniem pistacjowym, zyskujące na popularności ze względu na modę na dubajską czekoladę. Ciekawostką są też pączki z matchą, czyli zieloną japońską herbatą, która zrobiła furorę wśród młodych konsumentów - zauważył.

Jak wynika z badania UCE Research, zjedzenie pączka w tłusty czwartek deklaruje 84 proc. dorosłych Polaków, a blisko 60 proc. zamierza zjeść 2-4 sztuki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
tłusty czwartekInflacjaHandel
Zobacz także:
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
Z kraju
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
Z kraju
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
Nieruchomości
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
Z kraju
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
"Wojna hybrydowa" na rynku mieszkań. Tutaj deweloperzy tną ceny
Nieruchomości
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
Tech
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Z kraju
Abu Dhabi
Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"
Ze świata
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
Ze świata
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
Ze świata
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Piloci Lufthansy zapowiadają strajk. "Skala zakłóceń trudna do przewidzenia"
Ze świata
Donald Trump
"Trump naprawdę to rozdmuchał"
Ze świata
shutterstock_2188515153
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany
Ze świata
Adam Glapiński
Media: rząd zrezygnował z walki z Glapińskim. Domański komentuje
Z kraju
Gdynia, 06.12.2022. Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdyni
Domański: nie ma tańszego źródła finansowania
Z kraju
Andrzej Domański
"Chciałbym przeprosić". Domański o problemach KSeF-u
Z kraju
Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego
Kontrowersje wokół ubioru prezydenta. Jest oświadczenie
Z kraju
Kongres USA w Waszyngtonie
USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat
Ze świata
shutterstock_268930547
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
Dla firm
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
Ze świata
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
Z kraju
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica