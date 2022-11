"Ekonomicznie będą to smutne święta"

"Kryzys na kryzysie"

Henryka Bochniarz pytana o przyczyny tego, że ceny wciąż tak mocno rosną, odpowiedziała, że myśli, że są to "te same i nowe przyczyny". - Te same, czyli to związane z kryzysem energetycznym przede wszystkim, wzrost cen paliw, gazu, żywności, to nie jest zależne od nas, my nie mamy na to wpływu. Plus ileś wewnętrznych czynników, które te inflację pogłębiają - mówiła Bochniarz.