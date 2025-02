"Efekt Trumpa" w Polsce. Rządowa agencja widzi pierwsze "ofiary"

Pierwszą ofiarą ewentualnej nadchodzącej wojny handlowej są inwestycje - mówi Andrzej Dycha, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Widać już to w liczbach. Łączna wartość inwestycji spadła o około 25 procent w ostatnim kwartale 2024 roku - poinformowali na konferencji przedstawiciele PAIH.

- Jeszcze pod koniec III kw. mieliśmy ponad 12 miliardów euro aktywnych projektów inwestycyjnych. Natomiast to, co się dzieje w polityce handlowej, czyli niepewność jeżeli o chodzi o budowę globalnych łańcuchów dostaw, przełożyło się na strategie inwestorów globalnych i widzimy to w statystykach. Możemy mówić o pewnym "efekcie Trumpa", jeżeli chodzi o poziom inwestycji w Polsce - poinformował prezes PAIH Andrzej Dycha.